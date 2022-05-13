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https://1prime.ru/Financial_market/20220513/836882866.html
Российский рынок акций растет на старте торгов
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Российский рынок акций в начале торговой сессии пятницы показывает усиленный рост на 0,8% по индексу Мосбиржи и на 1,5% по долларовому индексу РТС, следует из данных торговой... ПРАЙМ, 13.05.2022
рынки, новости, торги, мосбиржа
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии пятницы показывает усиленный рост на 0,8% по индексу Мосбиржи и на 1,5% по долларовому индексу РТС, следует из данных торговой площадки.
Индекс Мосбиржи к 10.05 повышается на 0,8% — до 2316,45 пункта, индекс РТС — на 1,5%, до 1157,96 пункта.
Курс доллара расчетами "завтра" снижается на 20 копеек и опускается до 63,1 рубля, курс евро растёт на 40 копеек и поднимается до 65,71 рубля.