МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии пятницы показывает усиленный рост на 0,8% по индексу Мосбиржи и на 1,5% по долларовому индексу РТС, следует из данных торговой площадки. Мосбиржа сообщила о снижении курса валют в отношении рубля

Индекс Мосбиржи к 10.05 повышается на 0,8% — до 2316,45 пункта, индекс РТС — на 1,5%, до 1157,96 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижается на 20 копеек и опускается до 63,1 рубля, курс евро растёт на 40 копеек и поднимается до 65,71 рубля.