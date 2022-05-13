МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Правительственная комиссия разрешила "Новатэку" не прекращать листинг глобальных депозитарных расписок (ГДР) за рубежом, сообщила компания.
"ПAO "Новатэк"… сообщает, что правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации разрешила ПАО "Новатэк" не прекращать программу глобальных депозитарных расписок и продолжить их обращение за пределами Российской Федерации", — говорится в сообщении.
ГДР компании торгуются на Лондонской бирже.
Президент России Владимир Путин 16 апреля подписал закон, запрещающий размещение и обращение на иностранных фондовых биржах депозитарных расписок на акции российских эмитентов: торгующиеся за рубежом компании и банки РФ должны пройти процедуру делистинга и конвертировать расписки в акции.
ЦБ РФ пояснял 19 апреля, что российские эмитенты обязаны до 5 мая инициировать делистинг своих иностранных депозитарных расписок или запросить у кабмина разрешение на продолжение их обращения.