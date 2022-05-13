МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Правительственная комиссия разрешила "Новатэку" не прекращать листинг глобальных депозитарных расписок (ГДР) за рубежом, сообщила компания. Польша обязала "дочку" "Новатэка" передать сети компаниям страны

"ПAO "Новатэк"… сообщает, что правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации разрешила ПАО "Новатэк" не прекращать программу глобальных депозитарных расписок и продолжить их обращение за пределами Российской Федерации", — говорится в сообщении.

ГДР компании торгуются на Лондонской бирже.

Президент России Владимир Путин 16 апреля подписал закон, запрещающий размещение и обращение на иностранных фондовых биржах депозитарных расписок на акции российских эмитентов: торгующиеся за рубежом компании и банки РФ должны пройти процедуру делистинга и конвертировать расписки в акции.

ЦБ РФ пояснял 19 апреля, что российские эмитенты обязаны до 5 мая инициировать делистинг своих иностранных депозитарных расписок или запросить у кабмина разрешение на продолжение их обращения.