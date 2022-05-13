МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций днём в пятницу демонстрирует некоторый рост в рамках общего восстановления мировых финансовых рынков, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков. Российский рынок акций растет на старте торгов

Индекс Мосбиржи к 14.58 мск растёт на 0,62%, до 2312,23 пункта, а долларовый индекс РТС, вследствие резкого ослабления рубля на Московской бирже, при этом падает на 1,5%, до 1122,87 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" повышается на 1,54 рубля, до 64,83 рубля, курс евро — на 1,81 рубля, до 67,06 рубля.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Мировые рынки в пятницу восстанавливаются после провала предыдущих дней. Нефтяные цены также демонстрируют восходящую динамику.

В лидерах роста котировок на Московской бирже — акции "Газпрома" (+1,87%), Сбербанка (+1,06), "Фосагро" (+1,15%), "Акрона" (+4,15), а также акции "Мосэнерго" (+4,62%) и расписки TCS Group (+4,06%).

"Полагаю, что спекулянтов впечатлил рост чистой прибыли "Мосэнерго" по МСФО за первый квартал на 38,6%. Это нельзя назвать растущим трендом, скорее это закрытие коротких позиций, которые преобладали в период с 24 февраля до 28 марта. Хорошие операционные показатели постепенно перекрывают негативные ожидания, тем более, что "Мосэнерго" объективно далека от конфликта и снабжает энергией экономически благополучный и успешный регион", — считает Сергей Звенигородский из компании "Вектор икс".

Что касается бумаг TCS Group, то по мнению Виталия Манжоса из компании "Алго капитал" состоялся относительно скромный технический отскок после просадки более чем на 17% в течение трех предыдущих торговых дней. "В середине недели эти бумаги находились под давлением на фоне заявления основателя TCS Group Holding PLC Олега Тинькова о том, что он продал свою долю в ней существенно дешевле справедливой стоимости", — дополнил эксперт.

В лидерах падения стоимости — акции "Сургутнефтегаза", сильно зависящие от курсовой динамики рубля (-1,64%), а также "защитные" бумаги золотодобытчиков — "Полюса" (-1,15%) и Polymetal (-1,18%),

Котировки "Сургутнефтегаза" снижаются из-за наблюдавшегося ранее ослабления доллара к рублю, так как выплата дивидендов компанией зависит от курса американской валюты на конец года, считают аналитики компании "Фридом финанс". И эксперты предполагают, что при текущей курсе инвесторам не стоит ожидать этих выплат.

ПРОГНОЗЫ

Восходящий тренд на российском рынке акций сегодня продолжится благодаря поддержке, которую оказывает российским активам всё ещё сильный рубль, считает Джон Волш из Альфа-банка.

При этом по мнению Дмитрия Бабина из компании "БКС Мир инвестиций" рублевые активы по-прежнему слабо реагируют на какие-либо новостные или внешние рыночные сигналы, двигаясь под воздействием локальных драйверов или решений крупных участников торгов.

"Мы ожидаем закрытия индекса Мосбиржи в диапазоне 2300-2345 пункта. Таким образом, его прирост по итогам дня в лучшем случае может составить до 2%", — прогнозирует Манжос.