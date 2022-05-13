МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы подскакивают в пятницу, предвещая мажорное завершение в целом провальной недели на фондовом рынке США, свидетельствуют данные торгов. Фьючерсы Уолл-стрит растут после распродажи в понедельник

По состоянию на 15.18 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) растет на 1%, до 31966 пунктов, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,94%, до 12180,75 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,39%, до 3982,75 пункта.

Динамика фьючерсов свидетельствует о том, что фондовые биржи США в рамках основных торгов могут открыться значительным ростом. Но несмотря на это в целом завершающаяся пятидневка может стать шестой неделей снижения подряд. Поэтому аналитики полагают, что рост, который может наблюдаться в пятницу, не подтвержден никакими значимыми факторами.

"Это может быть скорее просто ралли на понижении или "отскок дохлой кошки", нежели что-то другое", — приводит Wall Street Journal мнение партнера Brigg Macadam Грега Свенсона (Greg Swenson). Трейдеры называют "отскоком дохлой кошки" ситуацию на рынке, когда цены акций сильно падают, а затем отскакивают. Однако за этим отскоком следует еще одно падение, которые может оказаться сильнее первого.

В итоге Свенсон считает, что фондовый рынок продолжит падать, и даже крупные компании пострадают.

Так, акции Twitter, которую приобретает известный предприниматель Илон Маск, тем временем дешевеют на предторгах на 10%. Ранее Маск заявил о приостановке процесса покупки в ожидании проверки данных о числе фальшивых аккаунтов в соцсети (должно быть менее 5%).