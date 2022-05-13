МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. "Полюс" получил разрешение правительственной комиссии на сохранение программы депозитарных расписок за рубежом, следует из сообщения компании.

"ПАО "Полюс"… сообщает, что компания получила разрешение от правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации на сохранение своих программ депозитарных расписок", — сказано в сообщении.

"Полюс" — крупнейший производитель золота в России и одна из ведущих мировых золотодобывающих компаний по объему добычи и минерально-сырьевой базы. Ключевые предприятия и проекты группы расположены в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии.