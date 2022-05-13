МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ ПОВЫСИЛСЯ НА 0,42% ПО ИТОГАМ ТОРГОВ ПЯТНИЦЫ, НО УПАЛ ЗА УКОРОЧЕННУЮ НЕДЕЛЮ НА 3,57% — ДАННЫЕ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ
Новость дополняется
https://1prime.ru/Financial_market/20220513/836889577.html
Цены на бензин
Цена бензина в США в очередной раз достигла исторического максимума
Санкции против РФ
Евросоюз намерен утвердить новые санкции против России единым пакетом
Газовый вентиль
Песков опроверг сообщения о прекращении поставок газа в Финляндию
Продовольственный кризис
Запасы пшеницы в Грузии подходят к концу
Экономика в период санкций
Производитель бумаги SvetoCopy уходит из России
Глобальный энергокризис
"Отыграются на бензине". США не дают другим нарастить добычу нефти
Банки
В России снизилась средняя ставка по вкладам в крупнейших банках
Курсы валют
Эксперт назвал достижимый курс доллара в краткосрочной перспективе
Торги
Цены на нефть растут на опасениях за снижение предложения на рынке
МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ ПОВЫСИЛСЯ НА 0,42% ПО ИТОГАМ ТОРГОВ ПЯТНИЦЫ, НО УПАЛ ЗА УКОРОЧЕННУЮ НЕДЕЛЮ НА 3,57% — ДАННЫЕ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ
Новость дополняется
https://1prime.ru/Financial_market/20220513/836889577.html
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