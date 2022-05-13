2022-05-13T19:01:49+03:00

2022-05-13T19:01:49+03:00

2022-05-13T19:01:49+03:00

2022

https://1prime.ru/Financial_market/20220513/836889577.html

Российский рынок акций повысился на 0,42% по итогам торгов пятницы

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Новости

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ ПОВЫСИЛСЯ НА 0,42% ПО ИТОГАМ ТОРГОВ ПЯТНИЦЫ, НО УПАЛ ЗА УКОРОЧЕННУЮ НЕДЕЛЮ НА 3,57% — ДАННЫЕ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ Новость дополняется ПРАЙМ, 13.05.2022

акции, рынки, экономика, новости

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60