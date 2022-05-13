МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Цены на газ в Европе закрыли пятничные торги снижением на 10%, они опустились до 1033,3 доллара за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Нефть дорожает почти на 4% на ожиданиях перебоев с предложением

Стоимость июньских фьючерсов на газ по индексу крупнейшего европейского хаба TTF снижалась с самого открытия торговой сессии, утром она составила 1118,4 доллара (-2,5% к расчётной цене четверга — 1147,4 доллара). Днем котировки скачкообразно снижались, достигнув своего дневного минимума в 1028,1 доллара ближе к концу торговой сессии.

Цены на газ в Европе резко подскочили после начала военной операции на Украине: если по итогам 23 февраля расчетная цена ближайших фьючерсов составила 1038,6 доллара за тысячу кубометров, то 24 февраля она подскочила почти на 50% — до 1555,5 доллара.

В начале марта котировки из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара был достигнут 7 марта (+275% к 23 февраля), а расчетная цена по итогам дня составила 2560,7 доллара (+146,5%).

Но затем котировки перешли к устойчивому снижению, минимальная за два месяца расчетная цена была зафиксирована 25 апреля — 1027,1 доллара за тысячу кубометров (−1,1% к 23 февраля). После этого газовые фьючерсы вновь пошли в рост и достигали 1370 долларов за тысячу кубометров. Новый резкий рост котировок был связан с остановкой поставок "Газпрома" в Польшу и Болгарию из-за их отказа оплачивать газ в рублях.