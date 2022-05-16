2022-05-16T10:04:05+03:00
2022-05-16T10:04:05+03:00
2022-05-16T10:04:05+03:00
2022
https://1prime.ru/Financial_market/20220516/836901658.html
Российский рынок акций растет на старте торгов понедельника
Рынки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ НА СТАРТЕ ТОРГОВ В ПОНЕДЕЛЬНИК РАСТЁТ НА 0,05% — ДАННЫЕ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ Новость дополняется ПРАЙМ, 16.05.2022
индексы, рынки, экономика, новости
https://cdnn.1prime.ru/images/83334/80/833348010.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83334/80/833348010.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83334/80/833348009.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83334/80/833348009.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83334/79/833347997.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83334/79/833347997.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ НА СТАРТЕ ТОРГОВ В ПОНЕДЕЛЬНИК РАСТЁТ НА 0,05% — ДАННЫЕ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ
Новость дополняется