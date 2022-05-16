2022-05-16T10:05:49+03:00

2022-05-16T10:05:49+03:00

2022-05-16T10:05:49+03:00

2022

https://1prime.ru/Financial_market/20220516/836901674.html

Курс доллара снижается в начале торгов

Рынки

Новости

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

КУРС ДОЛЛАРА В НАЧАЛЕ ТОРГОВ ПОНЕДЕЛЬНИКА СНИЖАЕТСЯ НА 61 КОП, ДО 63,94 РУБ, ЕВРО — НА 59 КОП, ДО 66,56 РУБ — ДАННЫЕ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ Новость дополняется ПРАЙМ, 16.05.2022

валюта, рынки, новости

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60