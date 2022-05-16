МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. КУРС ДОЛЛАРА В НАЧАЛЕ ТОРГОВ ПОНЕДЕЛЬНИКА СНИЖАЕТСЯ НА 61 КОП, ДО 63,94 РУБ, ЕВРО — НА 59 КОП, ДО 66,56 РУБ — ДАННЫЕ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ

Новость дополняется