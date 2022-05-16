2022-05-16T10:05:49+03:00
2022-05-16T10:05:49+03:00
2022-05-16T10:05:49+03:00
2022
https://1prime.ru/Financial_market/20220516/836901674.html
Курс доллара снижается в начале торгов
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КУРС ДОЛЛАРА В НАЧАЛЕ ТОРГОВ ПОНЕДЕЛЬНИКА СНИЖАЕТСЯ НА 61 КОП, ДО 63,94 РУБ, ЕВРО — НА 59 КОП, ДО 66,56 РУБ — ДАННЫЕ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ Новость дополняется ПРАЙМ, 16.05.2022
валюта, рынки, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. КУРС ДОЛЛАРА В НАЧАЛЕ ТОРГОВ ПОНЕДЕЛЬНИКА СНИЖАЕТСЯ НА 61 КОП, ДО 63,94 РУБ, ЕВРО — НА 59 КОП, ДО 66,56 РУБ — ДАННЫЕ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ
Новость дополняется