МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Стоимость пшеницы на бирже в Чикаго растет более чем на 4% в первую торговую сессию после того, как Индия ввела запрет на ее экспорт, свидетельствуют данные торгов. Индия решила запретить экспорт пшеницы

По состоянию на 13.38 мск июльский фьючерс на пшеницу на Чикагской бирже растет в цене на 4,32%, до 12,3 доллара за бушель.

В субботу министерство торговли и промышленности Индии, "принимая во внимание внезапный скачок мировых цен на пшеницу", ввело запрет на экспорт пшеницы из страны. Министерство уточнило, что теперь такой экспорт будет разрешен только на основании документов ранее даты введения запрета либо в случае особого запроса правительства какой-либо страны, который будет визирован властями Индии.

"Если бы этот запрет был введен в обычный год, последствия были бы минимальными, но потеря объемов Украины усугубляют проблему", — отметил аналитик Thomas Elder Markets Эндрю Уайтлоу (Andrew Whitelaw), чье мнение приводит агентство Блумберг.

Стоимость пшеницы непрерывно растет с февраля. За это время она подорожала в 1,6 раза. За февраль ее стоимость выросла на 22%, а за май — уже на 16,5%. Как заявлял официальный представитель Всемирной продовольственной программы ООН Томсон Пири, ситуация на Украине может привести к росту цен на продовольствие и голоду в мире.