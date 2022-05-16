МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. По данным торгов, курс доллара растет к иене на сохранении спроса на него в связи с процессом ужесточения монетарной политики в США, но к евро американская валюта уже стала корректироваться после роста на прошлой неделе. Курс доллара по итогам торгов вырос на 1,25 рублей

По состоянию на 14.06 мск курс евро к доллару растёт до 1,0433 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0411 доллара, курс доллара к иене увеличивается до 129,32 иены со 128,19 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) уменьшается на 0,17%, до 104,38 пункта.

Утром евро, напротив, дешевело к доллару и находилось ниже 1,4, поскольку фактор опережающего движения к ужесточению политики Федеральной резервной системы (ФРС) США остаётся.

"Быстрые темпы повышения ставок ФРС вызывают головную боль у многих других экономик, вызывая… ослабление валюты", — отметила экономист Scotiabank Туули Мак-Калли (Tuuli McCully), чье мнение приводит агентство Блумберг.

Кроме того, рынки по-прежнему отказываются от риска на сохранении общей неопределенности дальнейшего развития глобальной экономики. Так, ранее в понедельник Еврокомиссия понизила прогнозы роста как в целом мирового ВВП, так и экономики еврозоны, США и Китая.

Курс евро, тем временем, восстанавливается после падения за предыдущую неделю более чем на 1% к доллару. Индекс доллара, в свою очередь, за прошедшую неделю набрал почти 1%, показав шестую неделю роста.