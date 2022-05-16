МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник днем снижаются, инвесторы оценивают вероятность сокращения спроса на сырье, свидетельствуют данные торгов. Пошлина на экспорт нефти из России станет меньше с 1 июня

По состоянию на 14.45 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent падает на 1,17%, до 110,25 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI — на 1,07%, до 107,47 доллара.

Цены на нефть в понедельник днем продолжают снижаться в свете рисков уменьшения спроса на фоне публикации данных о замедлении экономической активности в Китае. Так, розничные продажи в апреле снизились на 11,1%, ожидалось снижение всего на 6,1%. А уровень промышленного производства упал на 2,9%, аналитики, напротив, прогнозировали рост на 0,4%.

При этом ранее, до выхода статистики, нефть обеих марок дорожала примерно на 0,7% на фоне оптимизма по поводу летнего спроса на сырье.

Кроме того, на динамику стоимости нефти продолжает влиять ведение нулевой политики заболеваемости коронавирусом в Китае, подразумевающей ввод строгих ограничительных мер, ведущих к уменьшению спроса на сырье.