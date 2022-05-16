МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы умеренно снижаются в понедельник на сохранении общей неопределенности, склоняющей инвесторов уходить от риска, свидетельствуют данные торгов. Рубль в начале недели снова растет

По состоянию на 15.14 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижается на 0,1% — до 32087 пунктов, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,43%, до 12328,25 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,27%, до 4008,5 пункта.

Настроения рынков остаются довольно нестабильными. Дополнительное давление оказала статистика из Китая, свидетельствующая о замедлении экономической активности. Промышленное производство и розничные продажи в стране в апреле упали сильнее ожиданий.

Инвесторы также продолжают следить за инфляцией. В США по итогам апреля она замедлилась до 8,3% в годовом выражении с 8,5% в марте. Таким образом, годовой рост потребительских цен в США замедлился впервые за семь месяцев.

"Мы приближаемся к более сложным временам для рынка. Нам нужно увидеть признаки, что инфляция не просто достигла пика, а замедляется. Это займет как минимум пару месяцев", — сказал главный инвестиционный директор CIBC Private Wealth Давид Донабедян (David Donabedian) газете Wall Street Journal.