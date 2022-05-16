МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Российские фондовые индексы уверенно растут в ходе торгов понедельника, следует из данных Московской биржи. Объем ФНБ за апрель сократился на два триллиона рублей

Индекс Мосбиржи к 15.35 мск растет на 2,69% — до 2369,23 пункта, долларовый индекс РТС — на 4,51%, до 1183,87 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" понижается на 1,46 рубля — до 63,05 рубля, курс евро — на 1,7 рубля, до 65,45 рубля.

Евгений Миронюк из "БКС Мир инвестиций" отмечает, что индекс Мосбиржи показывает отскок после распродаж прошлой недели. Инвесторы отыгрывают невключение нефтяного эмбарго в шестой пакет санкций ЕС, по крайней мере, на текущий момент.

"Российский фондовый рынок к середине дня после утренней слабости ускорил повышение по основным индексам без очевидных фундаментальных причин, долларовый РТС при этом обновил очередной максимум с конца февраля на фоне укрепления рубля. Повышение большинства акций происходило без фундаментальных сигналов, очевидно, в рамках спекулятивных покупок", — комментирует Елена Кожухова из ИК "Велес Каптал".

ЛИДЕРЫ И АУТСАЙДЕРЫ

В лидерах роста на Московской бирже — расписки "Русагро" (+5,38%), X5 Retail (+6,58%), акции "Фосагро" (+3,58%), ДВМП (+3,75), "Лукойла" (+5,94%), "Яндекса" (+3,18%) и "Магнита" (+3,34%).

Аналитики "Фридом Финанс" отмечают, что котировки "Лукойла" повышаются в ожидании решения совета директоров по дивидендам, которое будет принято позже в понедельник.

"Бумаги "Яндекса" дорожают на новостях о том, что на платформе "Яндекс.Маркет" начнут продаваться товары сетей "М.Видео" и "Эльдорадо", что позволит увеличить операционную прибыль сервиса. Также в компании сегодня опровергли сообщения о переносе головного офиса в Израиль", — отмечают эксперты.

В аутсайдерах торгов — акции "Полюса" (-0,77%) и Polymetal (-0,4%).

"Акции "Полюса" и Polymetal дешевеют на фоне снижения мировых цен на золото. Сегодня в моменте тройская унция теряет 0,7%, а за последний месяц металл подешевел на 8,88%", — отмечают аналитики "Фридом Финанс".

По их мнению, эта тенденция может продолжаться до конца текущего года на фоне повышения ставок ФРС.

ПРОГНОЗЫ

"Закрытие индекса РТС выше уровня в 1160-1165 пунктов по итогам дня, возможно, откроет ему дорогу на уровень торгового диапазона в 1200-1250 пунктов", — полагает Роман Блинов из ИК "Русс-Инвест".

Аналитики "Фридом Финанс" ожидают закрытия индекса Мосбиржи в понедельник в диапазоне 2200-2450 пунктов, РТС – в коридоре 1060-1200 пунктов.

Кожухова добавляет, что инвесторы ожидают сдержанного эффекта новых ограничений и последующего перерыва в санкциях, в связи с чем пытаются вернуться к покупкам.