МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в понедельник опускаются, трейдеры склонны к безрисковым настроениям, оценивают перспективы восстановления мировой экономики и слабую статистику из Китая, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.05 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,65%, до 31986,86 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,95%, до 11693,06 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,69%, до 3996,1 пункта.

В начале недели инвесторы обеспокоены по поводу прогнозов восстановления мировой экономики. Так, ранее Еврокомиссия заметно понизила свои прогнозы по росту ВВП на текущий год: для мира — до 3,2% с ранее ожидавшихся 5,7%, для США — до 2,9% против 4,5%.

Участники торгов обратили внимание и на статистику из Китая. Розничные продажи в стране в апреле упали сразу на 11,1% вместо ожидаемого снижения на 6,1%. Уровень промышленного производства сократился на 2,9%, тогда как ожидался рост на 0,4%. Трейдеры восприняли слабую статистику как сигнал о возможных трудностях для экономической активности в мире.

Рынки продолжают оценивать, какие меры предпримет Федеральная резервная система (ФРС) США. В мае регулятор ожидаемо повысил ставку на 50 базисных пунктов — до 0,75-1% годовых. На фоне рекордной инфляции в США аналитики ожидают сохранения жесткой монетарной политики. По данным CME Group, почти 85% аналитиков ожидают повышения ставки в июне до 1,25-1,5%. Традиционно повышение ставки поддерживает курс доллара.

"Некоторые аналитики опасаются, что если Федрезерв будет повышать ставки слишком быстро или слишком сильно, то это может привести к рецессии. Замедление в США почти наверняка нанесет ущерб азиатскому региону, который экспортирует и производит товары для американской экономики", — пишет агентство Ассошиэйтед Пресс.