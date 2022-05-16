МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы закрыли торги понедельника преимущественно в минусе из-за опасений вокруг роста экономики, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,63%, до 7464,8 пункта, французский CAC 40 — снизился на 0,23%, до 6347,77 пункта, немецкий DAX — опустился на 0,45%, до 13964,38 пункта.

Инвесторы в понедельник обеспокоены перспективами восстановления мировой экономики после публикации слабых статданных КНР. Розничные продажи в стране в апреле упали сразу на 11,1% вместо ожидаемого снижения на 6,1%. Уровень промышленного производства сократился на 2,9%, тогда как ожидался рост на 0,4%. В результате трейдеры были более склонны уходить от риска.

Участники торгов обратили внимание на весенние прогнозы по ВВП от Еврокомиссии (ЕК): ведомство заметно ухудшило прогнозы по росту экономики на текущий год. Так, прогноз по росту мирового ВВП был понижен до 3,2% с ранее ожидавшихся 5,7%, еврозоны — до 2,7% с 4%. Инфляция в зоне евро, говорится в прогнозе ЕК, в 2022 году ускорится до 6,1% с 2,6% в 2021 году, а в 2023 году замедлится до 2,7%.

Британский FTSE 100 при этом поднимается на фоне новостей о Vodafone. Ранее британский оператор сообщил, что Emirates Telecommunications Group Co. (Etisalat Group) приобрела долю в Vodafone в 9,8%. Акции Vodafone выросли в цене на 1,9%.