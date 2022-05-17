МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Доллар во вторник утром торгуется разнонаправленно по отношению к другим основным мировым валютам, инвесторы оценивают ряд экономических факторов, свидетельствуют данные торгов. Россиян предупредили о "ловушке" для доллара до конца мая

По состоянию на 8.01 мск курс евро к доллару растет до 1,0442 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0431 доллара, курс доллара к иене — увеличивается до 129,41 иены со 129,16 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) уменьшается на 0,01%, до 104,18 пункта.

Американская валюта получает поддержку за счет роста доходности десятилетних гособлигаций US Treasuries до 2,917% с уровня прошлого закрытия в 2,879%.

Также ряд факторов, поддерживающих рост, называют аналитики Goldman Sachs. "Дальнейшая просадка акций, растущие риски глобальной рецессии и высокая геополитическая неопределенность должны пока поддерживать доллар, даже если долгосрочные перспективы будут негативными", — рассказали они газете Wall Street Journal.

В противовес факторам роста доллара выступают небольшой оптимизм на рынках и возвращение инвесторов к риску.