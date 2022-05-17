МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций уверенно растет на открытии торгов вторника, следует из данных Московской биржи. Спрос на акции нефтяных компаний может подняться еще выше

Индекс Мосбиржи к 10.05 растет на 1,08% — до 2389,08 пункта, индекс РТС — на 0,89%, до 1185,5 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" понижается на 7 копеек — до 63,32 рубля, курс евро растет на 20 копеек — до 65,98 рубля.

В лидерах роста котировок — депозитарные расписки Ozon (+1,78%), акции "Газпрома" (+1,5%), "Яндекса" (+1,78%), "Фосагро" (+1,38%), Polymetal (+1,52%).