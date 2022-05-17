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https://1prime.ru/Financial_market/20220517/836910938.html
Российский рынок акций растет на открытии торгов
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Российский рынок акций уверенно растет на открытии торгов вторника, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.05 растет на 1,08% — до 2389,08 пункта, индекс РТС —... ПРАЙМ, 17.05.2022
акции, рынки, новости, россия, мосбиржа, акции
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций уверенно растет на открытии торгов вторника, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.05 растет на 1,08% — до 2389,08 пункта, индекс РТС — на 0,89%, до 1185,5 пункта.
Курс доллара расчетами "завтра" понижается на 7 копеек — до 63,32 рубля, курс евро растет на 20 копеек — до 65,98 рубля.
В лидерах роста котировок — депозитарные расписки Ozon (+1,78%), акции "Газпрома" (+1,5%), "Яндекса" (+1,78%), "Фосагро" (+1,38%), Polymetal (+1,52%).