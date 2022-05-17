МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций уверенно растет на открытии торгов вторника, следует из данных Московской биржи.

График "Японские свечи" на мониторе компьютера трейдера

Спрос на акции нефтяных компаний может подняться еще выше

Индекс Мосбиржи к 10.05 растет на 1,08% — до 2389,08 пункта, индекс РТС — на 0,89%, до 1185,5 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" понижается на 7 копеек — до 63,32 рубля, курс евро растет на 20 копеек — до 65,98 рубля.

В лидерах роста котировок — депозитарные расписки Ozon (+1,78%), акции "Газпрома" (+1,5%), "Яндекса" (+1,78%), "Фосагро" (+1,38%), Polymetal (+1,52%).