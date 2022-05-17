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https://1prime.ru/Financial_market/20220517/836910961.html
Курс рубля немного теряет в начале торгового для
Рынки
Новости
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Рубль умеренно снижается в начале торгов вторника, следует из данных Московской биржи. Смягчение ограничений ЦБ РФ на движение капитала притормозило укрепление рубля, длившееся в... ПРАЙМ, 17.05.2022
валюта, рынки, новости, курс доллара, курс евро, курс рубля, мосбиржа
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Рубль умеренно снижается в начале торгов вторника, следует из данных Московской биржи. Смягчение ограничений ЦБ РФ на движение капитала притормозило укрепление рубля, длившееся в последние недели.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.08 мск повышался на 4 копейки — до 63,44 рубля, курс евро — на 30 копеек, до 66,1 рубля.
Банк России смягчил некоторые ограничения по переводам за рубеж. В частности, ежемесячный лимит переводов российских резидентов и нерезидентов из дружественных стран себе или физлицу за границу увеличен до 50 тысяч с 10 тысяч долларов. Также работающим в России нерезидентам из недружественных стран разрешено переводить средства за рубеж в рублях и валюте в размере зарплаты.