МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Рубль умеренно снижается в начале торгов вторника, следует из данных Московской биржи. Смягчение ограничений ЦБ РФ на движение капитала притормозило укрепление рубля, длившееся в последние недели. Российский рынок акций растет на открытии торгов

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.08 мск повышался на 4 копейки — до 63,44 рубля, курс евро — на 30 копеек, до 66,1 рубля.

Банк России смягчил некоторые ограничения по переводам за рубеж. В частности, ежемесячный лимит переводов российских резидентов и нерезидентов из дружественных стран себе или физлицу за границу увеличен до 50 тысяч с 10 тысяч долларов. Также работающим в России нерезидентам из недружественных стран разрешено переводить средства за рубеж в рублях и валюте в размере зарплаты.