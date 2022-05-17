МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы во вторник заметно поднимаются на ряде макроэкономических статданных, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.14 мск британский индекс FTSE 100 растет на 0,69%, до 7516,6 пункта, французский CAC 40 — на 1,35%, до 6433,18 пункта, немецкий DAX — на 1,42%, до 14162,05 пункта.

Европейские инвесторы во вторник оценивают ряд макроданных. Так, ВВП 19 стран еврозоны, по второй оценке, в прошлом квартале вырос на 5,1% в годовом выражении и на 0,3% — в квартальном. По первой оценке показатели были на 0,1 процентного пункта меньше.

Кроме того, безработица в Великобритании в январе-марте снизилась до 3,7% с уровня декабря-февраля в 3,8%. Аналитики ожидали сохранения показателя.

Кроме того, рынки обратили внимание на корпоративные новости. Так, акции Engie дорожают на 5,85% после выхода отчетности за первый квартал. А бумаги Imperial Brands подскакивают в цене почти на 7% после выхода финансовых результатов.