МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Московская биржа повысила границу ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков дорожающих привилегированных акций компании "Россети", следует из сообщения торговой площадки. "Газпром нефть" прекращает программу АДР

"В соответствии с методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская биржа 17.05.2022, 11:27 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора (до 1,829) и диапазона оценки рыночных рисков (до 2,15965 рублей, эквивалентно ставке 62,5%) ценной бумаги RSTIP (Россети ап)", — говорится в сообщении.

К 12:24 мск префы "Россети" растут в цене на 19,9% до 1,595 рубля за бумагу. В пике префы поднимались до 27,99% к отметке 1,7 рублей.

Ширина ценового коридора (интервала значений цен, используемого для ограничения цен адресных и безадресных заявок на заключение сделок) определяется исходя из расчетной цены предыдущего дня и актуальных риск параметров по формуле для каждой ценной бумаги.

При приближении цен заявок к границам ценового коридора осуществляется процедура сдвига границ диапазона оценки рыночных рисков для этой ценной бумаги. Ценовая граница изменяется одновременно с границами оценки рисков. Верхняя граница сдвигается вверх. Нижняя граница сдвигается вниз. Всего может быть произведено три сдвига в течение торгового дня.