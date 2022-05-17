МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями разрешила "Татнефти" продолжить обращение американских депозитарных расписок (АДР), сообщила компания. "Газпром нефть" прекращает программу АДР

"Татнефть"… получила разрешение правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации на продолжение обращения американских депозитарных расписок… за пределами России", — говорится в сообщении.

В середине апреля президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий размещение и обращение на иностранных фондовых биржах депозитарных расписок на акции российских эмитентов: торгующиеся за рубежом компании и банки должны пройти процедуру делистинга и конвертировать расписки в акции.