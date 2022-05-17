МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями разрешила "Татнефти" продолжить обращение американских депозитарных расписок (АДР), сообщила компания.
"Татнефть"… получила разрешение правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации на продолжение обращения американских депозитарных расписок… за пределами России", — говорится в сообщении.
В середине апреля президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий размещение и обращение на иностранных фондовых биржах депозитарных расписок на акции российских эмитентов: торгующиеся за рубежом компании и банки должны пройти процедуру делистинга и конвертировать расписки в акции.