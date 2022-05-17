МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций растет на 1,2% по индексу Мосбиржи на фоне позитивной динамики нефтяного сектора и на 1,02% на долларовому индексу РТС за счёт продолжающегося укрепления рубля, следует из данных Московской биржи и комментариев опрошенных экспертов. Минпромторг подготовил меры господдержки импортеров приоритетных товаров

Индекс Мосбиржи к 15.05 мск растёт на 1,2% — до 2392,9 пункта, индекс РТС на 1,02%, до 1185,52 пункта.

Курс доллара расчётами "завтра" повышается на 19 копеек, до 63,53 рубля, курс евро — на 98 копеек, до 66,78 рубля.

Евгений Маришин из "Вектор Икс" отмечает, что российский рынок акций находится в зелёной зоне за счёт роста цен на нефть и крепкого рубля.

"Поскольку российский фондовый рынок играет в "свою игру", то пока говорить о коренных изменениях рано. Рынок ждёт победных реляций и экономических прорывов, и это пока он не получил",- полагает Роман Блинов из ИК "Русс-Инвест".

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

В лидерах роста акции "Газпрома" (+1,59%), Сбербанка (+2,21%), "Роснефти" (+3,08%), ПИК (+2,6%), "Россетей" (+3,79%), "Мечела" (+3,04%), префы "Сургутнефтегаза" (+5,34%).

Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций" считает, что позитивом для рублевых активов выступает неспособность участников ЕС принять решение по запрету на поставки нефти из России. При этом, несмотря на данный негатив для нефтяных цен, они не только не снижаются, но и сохраняют восходящую динамику, добавляет эксперт.

"Привилегированные акции "Сургутнефтегаза" во вторник росли перед заседанием совета директоров по дивидендам за 2021 год, которое состоится в среду. Дивидендный вопрос в текущих условиях приобретает особую актуальность и может стать важным драйвером повышения бумаг, так как многие компании откладывают или вовсе отменяют выплаты за прошлый год", — дополняет Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал".

Лидерами падения являются акции "Лукойла" (-0,29%), "Акрона" (-0,49%) и "Таттелекома" (-11,64%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Аналитики из "Фридом Финанс" прогнозируют для индексов Мосбиржи и РТС на закрытие диапазоны 2300-2500 и 1130-1290 пунктов.

"Текущая неделя, вероятнее всего, закроется в зеленой зоне по большинству секторов, поэтому вчера и сегодня мы спекулятивно наращиваем позиции в акциях своих клиентов. Так наиболее позитивно смотрятся нефтегазовый, энергетический секторы и ритейл", — предполагает Маришин.

По мнению Кожуховой, помешать дальнейшему повышению индексов Мосбиржи и РТС до конца дня может разве что близость психологически важных отметок 2400 и 1200 пунктов соответственно.