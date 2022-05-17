МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Рубль во вторник днем слегка теряет против доллара и более сильно падет к евро после решения ЦБ РФ о смягчении валютных ограничений, следует из данных Московской биржи. Доллар может уйти под минимумы прошлой недели

Дорогая нефть и газ обеспечивают большие поступления валюты в страну на фоне рухнувшего импорта, что поддерживает курс российской валюты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.09 мск повышался на 28 копеек, до 63,68 рубля, курс евро рос на 1,22 рубля, до 67,02 рубля.

На форексе евро растет на 1%, до 1,0534 доллара, что сказывается и на курсовой динамике рубля к европейской валюте.

РУБЛЬ ПРИТОРМОЗИЛ

На российском валютном рынке во вторник днем отмечается сползание рубля к доллару и более сильное ослабление против евро. Таким образом, рубль приостановил стремительное укрепление последних недель. В частности, после 18 апреля доллар торгуется ниже 80 рублей и терял уже более 17 рублей.

Это обусловлено очередным смягчением валютных ограничений. Банк России в понедельник вечером изменил ограничения по переводам за рубеж. В частности, ежемесячный лимит переводов российских резидентов и нерезидентов из дружественных стран себе или физлицу за границу увеличен до 50 тысяч с 10 тысяч долларов. Также работающим в России нерезидентам из недружественных стран разрешено переводить средства за рубеж в рублях и валюте в размере зарплаты.

В то же время фундаментальная база для укрепления рубля сохраняется, что удерживает его от активного падения. Как оценил ЦБ РФ, профицит счета текущих операций платежного баланса РФ в январе-апреле 2022 года подскочил в годовом исчислении почти в 3,5 раза, до 95,8 миллиарда долларов. Главная причина рекордов – профицит торговли составил 106,5 миллиарда долларов против 35,2 миллиарда годом ранее. Это обеспечивается рухнувшим импортом при стабильном экспорте.

При этом рынок нефти в положительной зоне: баррель Brent дорожает на 0,2%, до 114,45 доллара, также оказывая поддержку курсу рубля.

Инвесторы ожидают увеличения спроса со стороны Китая, поскольку Шанхай заявил о намерении снять коронавирусные ограничения с 1 июня. В частности, оживление транспортного сообщения будет способствовать росту спроса на бензин.

Тем не менее, доллар повышается к рублю на 0,4%, евро — на 1,8%. Рублевая цена нефти составляет около 7,3 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

С учетом того, что в июне будут погашаться трехмесячные депозиты, открытые по высоким ставкам (по данным ЦБ, в марте депозиты выросли на 2,6 триллиона рублей), на фоне существенного укрепления рубля может резко вырасти спрос на иностранную валюту со стороны физлиц, что окажет некоторое давление на рубль, рассуждает Юрий Попов из SberCIB Investment Research.

"Напомним, что после резкого ослабления рубля в марте физлица продали валюту на 570 миллиардов рублей в чистом выражении, и вероятно, что в ближайшие месяцы спрос на нее может быть сопоставимым. Впрочем, на ближайшей неделе экспортеры будут наращивать продажи валюты перед уплатой 25 мая НДПИ на сумму 600 миллиардов рублей, и эти продажи более существенно повлияют на курс рубля, чем покупки со стороны физлиц", — добавляет он.

Сохраняющиеся ограничительные меры на финансовые операции (как внутренние, так и внешние) существенно затрудняют движение капитала, и в совокупности с высоким текущим счетом это создает базу для укрепления рубля, считают аналитики Райффайзенбанка. В ближайшие месяцы переломить этот тренд будет довольно непросто, полагают они.

"Кардинальное смягчение ограничительных мер (например, восстановление доступа нерезидентов к локальной финансовой системе) может нести риски финансовой стабильности и вряд ли возможно в ближайшее время. При этом принимаемые сейчас меры могут оказаться малоэффективными (как в случае с увеличением размера перевода средств за границу для физлиц, удлинением срока обязательной продажи экспортной выручки, снижением порога обязательной продажи выручки экспортерами)", — считают в банке.

При этом в текущих условиях российская экономика практически ничего не получает от укрепления рубля — зарубежные товары дешевле не станут, поскольку на первый план выходят повышенные издержки из-за логистики/отказов иностранных поставщиков, а вывести валюту за рубеж крайне сложно, считают в Райффайзенбанке.

"От дополнительного укрепления валюты РФ на 5 рублей за доллар доходы Федерального бюджета (при прочих равных) снижаются примерно на 800 миллиардов рублей (в годовом выражении). И хотя такое падение не выглядит катастрофично, это существенно снижает возможности для увеличения расходов (без образования значительного дефицита бюджета)", — оценивают аналитики.