МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 18 мая, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:50 JPY Япония — ВВП (кв/кв) (1кв2022) 1,1% -0,4%
2:50 JPY Япония — ВВП (г/г) (1кв2022) 4,6% -1,8%
4:30 AUD Австралия — Индекс изменений заработной платы (кв/кв) (1кв2022) 0,7% 0,8%
7:30 JPY Япония — Объём промышленного производства (м/м) (март) 0,3%  
9:00 GBP Великобритания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (апрель) 1,1% 2,6%
9:00 GBP Великобритания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (апрель) 7% 9,1%
9:00 GBP Великобритания — Индекс закупочных цен производителей (м/м) (апрель) 5,2% 1,1%
10:00 EUR Еврозона — Заседание ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ по вопросам немонетарной политики    
11:00 EUR Еврозона — Выступление представителя ЕЦБ, председателя Европейской службы банковского надзора /EBA/ Андреа Энрии    
12:00 EUR Еврозона — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (апрель) 3,5% 3,5%
12:00 EUR Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (апрель) 2,4% 0,6%
12:00 EUR Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (апрель) 7,5% 7,5%
предв. EUR Еврозона — Отчет ЕЦБ о финансовой стабильности    
15:30 USD США — Число выданных разрешений на строительство (апрель) 1,870 млн 1,812 млн
15:30 USD США — Число выданных разрешений на строительство (м/м) (апрель) 0,3%  
15:30 USD США — Объём строительства новых домов (м/м) (апрель) 0,3%  
15:30 USD США — Объём строительства новых домов (апрель) 1,793 млн 1,765 млн
15:30 CAD Канада — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (апрель) 1% 0,4%
15:30 CAD Канада — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (апрель) 5,5% 5,4%
15:30 CAD Канада — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (апрель) 1,4% 0,5%
15:30 EUR Германия — Выступление представителя Бундесбанка Буркхарда Бальца    
17:30 USD США — Запасы сырой нефти 8,487 млн барр 1,533 млн барр
17:30 USD США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) -0,587 млн барр  
18:00 EUR Еврозона — Выступление члена Наблюдательного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Элизабет МакКол    
18:10 EUR Германия — Выступление представителя Бундесбанка Буркхарда Бальца    
19:00 EUR Германия — Выступление представителя Бундесбанка Йоханнеса Бирманна    

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
19:00 RUB ВВП (квартальный) (г/г) (1кв2022) 5%  
  RUB АЛРОСА — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2022    
  RUB МТС — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2022    
  RUB Селигдар — закрытие реестра для участия в ГОСА (10.05.2022, в заочной форме, реестр для выплаты — 21.06.2022) 2,55 (ао), 2,25 (ап) (9м2020) + 1,95 (ао), 2,25 (ап) (фин) — див-д 2020 4,5 (только ао, фин, рекоменд. СД) — див-д 2021
  RUB Сургутнефтегаз — СД (утверждение годового отчета, рекоменд. по див-дам) 0,7 (ао), 6,72 (ап) — див-д 2020  
  RUB ЧКПЗ /Челябинский кузнечно-прессовый завод/ — СД (о созыве ГОСА, кандидаты в СД для выборов на ГОСА)    

 