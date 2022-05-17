МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Курс доллара снижается к евро за счёт возвращения рисковых настроений на рынки, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. Доллар может уйти под минимумы прошлой недели

По состоянию на 17.38 мск курс евро к доллару растёт до 1,0541 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0431 доллара, курс доллара к иене — увеличивается до 129,28 иены со 129,16 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 0,76%, до 103,4 пункта.

Ранее доллар заметно укрепился: его курс к иене в мае превышал 131,3 иены за доллар (впервые с апреля 2002 года), курс евро к доллару достигал 1,035 доллара за евро (минимума с 2017 года).

Во вторник на рынки возвращаются рисковые настроения, о чем свидетельствует рост фондовых индексов, в том числе в Европе и США. Такие настроения в целом негативно влияют на традиционно более надежный доллар.

"Что касается валютного рынка, то везде динамика меняет направление по сравнению с прошлой неделей, и показатели подходят к ключевым уровням поддержки после рекордов прошлой недели", — приводит газета Wall Street Journal мнение валютного аналитика по мировым рынкам Jefferies Бреда Бехтеля (Brad Bechtel).

Эксперт указывает, что изменение динамики поддерживается рядом факторов, среди которых ослабление карантина в Китае и данные о ВВП в Европе. Ранее статистическое агентство Евростат сообщило, что ВВП 19 стран еврозоны по второй оценке повысило оценку роста экономики в прошлом квартале до 5,1% с прежних 5%.