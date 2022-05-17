Основные американские фондовые индексы растут в рамках оптимизма на финансовых рынках
МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы во вторник растут в рамках оптимизма на финансовых рынках, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.55 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) увеличивается на 0,4%, до 32351,48 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,91%, до 11768,19 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,78%, до 4038,92 пункта.
К позитивной динамике бирж, например, привела публикация статистики розничных продаж в США. Они растут четвертый месяц подряд, а в апреле продажи выросли на 0,9% к марту.
Кроме того, поддержало рост индексов ослабление коронавирусных ограничительных мер в Китае. На этой неделе Шанхай открыл некоторые магазины, что вселило оптимизм.
https://1prime.ru/Financial_market/20220517/836917177.html