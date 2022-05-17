МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы во вторник растут в рамках оптимизма на финансовых рынках, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.55 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) увеличивается на 0,4%, до 32351,48 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,91%, до 11768,19 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,78%, до 4038,92 пункта.

К позитивной динамике бирж, например, привела публикация статистики розничных продаж в США. Они растут четвертый месяц подряд, а в апреле продажи выросли на 0,9% к марту.

Кроме того, поддержало рост индексов ослабление коронавирусных ограничительных мер в Китае. На этой неделе Шанхай открыл некоторые магазины, что вселило оптимизм.