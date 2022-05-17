МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Саудовская нефтяная компания Saudi Aramco изучает возможность первичного размещения акций своего торгового подразделения Aramco Trading Co на фоне бурного роста цен на нефть, сообщает Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Путин заявил о тектонических изменениях на нефтяном рынке

"Saudi Aramco рассматривает возможность первичного размещения акций своего торгового подразделения на фоне бурного роста цен на нефть, что может стать одним из крупнейших листингов в мире в этом году, по словам людей, знакомых с этим вопросом… компания работает с банками… изучая возможность листинга Aramco Trading Co", — пишет агентство.

По словам собеседников, потенциальная стоимость торгового подразделения может составить десятки миллиардов долларов. Если Aramco продаст 30% акций этого подразделения, это сделает его одним из крупнейших IPO в мире в этом году.

Агентство отмечает, что компания все еще обсуждает достоинства возможного листинга, и уверенности в том, что он точно состоится, пока нет.

Saudi Aramco — национальная нефтяная компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Штаб-квартира расположена в Дахране. Компания контролирует практически все нефтедобывающие мощности страны.