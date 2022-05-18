События в сфере макроэкономики и бизнеса 18 мая
МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 18 мая, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:50
|JPY
|Япония — ВВП (кв/кв) (1кв2022)
|0,9%
|-0,2% (факт)
|2:50
|JPY
|Япония — ВВП (г/г) (1кв2022)
|3,8%
|1% (факт)
|4:30
|AUD
|Австралия — Индекс изменений заработной платы (кв/кв) (1кв2022)
|0,7%
|0,7% (факт)
|7:30
|JPY
|Япония — Объём промышленного производства (м/м) (март)
|2%
|0,3% (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (апрель)
|1,1%
|2,5% (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (апрель)
|7%
|9% (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Индекс закупочных цен производителей (м/м) (апрель)
|4,6%
|1,1% (факт)
|10:00
|EUR
|Еврозона — Заседание ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ по вопросам немонетарной политики
|11:00
|EUR
|Еврозона — Выступление представителя ЕЦБ, председателя Европейской службы банковского надзора /EBA/ Андреа Энрии
|12:00
|EUR
|Еврозона — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (апрель)
|3,5%
|3,5%
|12:00
|EUR
|Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (апрель)
|2,4%
|0,6%
|12:00
|EUR
|Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (апрель)
|7,5%
|7,5%
|предв.
|EUR
|Еврозона — Отчет ЕЦБ о финансовой стабильности
|15:30
|USD
|США — Число выданных разрешений на строительство (апрель)
|1,870 млн
|1,812 млн
|15:30
|USD
|США — Число выданных разрешений на строительство (м/м) (апрель)
|0,3%
|15:30
|USD
|США — Объём строительства новых домов (м/м) (апрель)
|0,3%
|15:30
|USD
|США — Объём строительства новых домов (апрель)
|1,793 млн
|1,765 млн
|15:30
|CAD
|Канада — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (апрель)
|1%
|0,4%
|15:30
|CAD
|Канада — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (апрель)
|5,5%
|5,4%
|15:30
|CAD
|Канада — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (апрель)
|1,4%
|0,5%
|15:30
|EUR
|Германия — Выступление представителя Бундесбанка Буркхарда Бальца
|17:30
|USD
|США — Запасы сырой нефти
|8,487 млн барр
|1,533 млн барр
|17:30
|USD
|США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
|-0,587 млн барр
|18:00
|EUR
|Еврозона — Выступление члена Наблюдательного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Элизабет МакКол
|18:10
|EUR
|Германия — Выступление представителя Бундесбанка Буркхарда Бальца
|19:00
|EUR
|Германия — Выступление представителя Бундесбанка Йоханнеса Бирманна
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|19:00
|RUB
|ВВП (квартальный) (г/г) (1кв2022)
|5%
|RUB
|АЛРОСА — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2022
|RUB
|МТС — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2022
|RUB
|Селигдар — закрытие реестра для участия в ГОСА (10.05.2022, в заочной форме, реестр для выплаты — 21.06.2022)
|2,55 (ао), 2,25 (ап) (9м2020) + 1,95 (ао), 2,25 (ап) (фин) — див-д 2020
|4,5 (только ао, фин, рекоменд. СД) — див-д 2021
|RUB
|Сургутнефтегаз — СД (утверждение годового отчета, рекоменд. по див-дам)
|0,7 (ао), 6,72 (ап) — див-д 2020
|RUB
|ЧКПЗ /Челябинский кузнечно-прессовый завод/ — СД (о созыве ГОСА, кандидаты в СД для выборов на ГОСА)
https://1prime.ru/Financial_market/20220518/836920293.html