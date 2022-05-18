МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в среду растут на статданных по инфляции в еврозоне, которая осталась на уровне предыдущего месяца, свидетельствуют данные торгов. Инфляция в еврозоне в апреле осталась на уровне 7,4%

По состоянию на 13.16 мск британский индекс FTSE 100 растет на 0,06%, до 7522,49 пункта, французский CAC 40 — на 0,03%, до 6432 пунктов, немецкий DAX — на 0,17%, до 14210,32 пункта.

Оптимизму на европейских фондовых рынках в среду способствуют данные по потребительским ценам в еврозоне. Так, годовая инфляция в 19 странах еврозоны, по окончательной оценке, в апреле осталась на уровне марта в 7,4%. Аналитики же ожидали сохранения показателя на уровне предварительной оценки в 7,5%. Это был исторический рекорд.

Кроме того, росту индексов способствуют акции энергетических компаний Shell и BP, которые дорожают на 0,99% и 1,6% соответственно на фоне ралли на нефтяном рынке.

Закрытие фондовых рынков США заметным ростом также способствовало положительной динамике европейских котировок.