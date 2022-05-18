МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы опускаются в среду на словах главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла о готовности к более агрессивной монетарной политике, свидетельствуют данные торгов. Названы две главные цели США при экспорте СПГ в Евросоюз

По состоянию на 14.48 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) опускается на 0,57%, до 32400 пунктов, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,96%, до 12440 пунктов, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,72%, до 4055,25 пункта.

В то время как инвесторы по всему миру пристально следят за макроэкономическими статданными, чтобы получить ясность относительно перспектив развития глобальной экономики, глава ФРС Пауэлл заявил, что регулятор готов более агрессивно повышать ставки в банковской сфере, чтобы сдержать инфляцию.

Рынки опасаются, что рост экономики может быть еще недостаточно устойчивым, чтобы не уйти в рецессию из-за высоких ставок. И если накануне основные американские фондовые индексы выросли почти на 2% на общем оптимизме, то теперь этот оптимизм снова оказался поставлен под сомнение.

"У нас будет такая волатильность, когда люди ищут возможность для покупки на снижении", — заявила агентству Блумберг главный инвестиционный директор Spotlight Asset Group Шана Сиссель (Shana Sissel).