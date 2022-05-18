События в сфере макроэкономики и бизнеса 19 мая
МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 19 мая, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:50
|JPY
|Япония — Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний
|-0,9 трлн йен
|2:50
|JPY
|Япония — Объём экспорта (г/г) (апрель)
|14,7%
|13,8%
|2:50
|JPY
|Япония — Сальдо торгового баланса (апрель)
|-0,414 трлн йен
|-1,15 трлн йен
|4:30
|AUD
|Австралия — Изменение уровня занятости (апрель)
|17,9 тыс
|30 тыс
|4:30
|AUD
|Австралия — Изменение полной занятости (апрель)
|20,5 тыс
|4:30
|AUD
|Австралия — Уровень безработицы (апрель)
|4%
|3,9%
|10:05
|EUR
|Германия — Выступление представителя Бундесбанка Йоахима Вюрмелинга
|13:00
|GBP
|Великобритания — Индекс промышленных заказов (CBI) (май)
|14
|14:30
|EUR
|Еврозона — Публикация протокола заседания ЕЦБ по монетарной политике
|15:30
|USD
|США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|203 тыс
|200 тыс
|15:30
|USD
|США — Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (май)
|17,6
|16
|15:30
|USD
|США — Индекс занятости от ФРБ Филадельфии (май)
|41,4
|15:30
|CAD
|Канада — Индекс цен на новое жилье (м/м) (апрель)
|1,2%
|0,6%
|15:30
|CAD
|Канада — Индекс цен на сырье (RMPI) (м/м) (апрель)
|11,8%
|15:30
|EUR
|Еврозона — Выступление Вице-президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Луиса Де Гуиндоса
|17:00
|USD
|США — Продажи на вторичном рынке жилья (м/м) (апрель)
|-2,7%
|17:00
|USD
|США — Продажи на вторичном рынке жилья (апрель)
|5,77 млн
|5,65 млн
|19:20
|EUR
|Германия — Выступление представителя Бундесбанка Буркхарда Бальца
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|16:00
|RUB
|ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 13.05)
|592,1 млрд долл (на 06.05)
|RUB
|Банк Санкт-Петербург — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2022 и телеконференция менеджмента
|RUB
|АФК Система — ВОСА (реестр закрыт 25.04.2022, в заочной форме, определение количественного состава СД ПАО)
|RUB
|Нижнекамскнефтехим — СД (рекоменд. по фин. див-дам 2021)
|0,73 (ао, ап) — див-д 2020
|9,538 (1П2021, ао, ап) — див-д 2021
https://1prime.ru/Financial_market/20220518/836925491.html