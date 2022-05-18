МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в среду снижаются почти на 2% после публикаций отчетов ряда торговых компаний о прибыли, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.00 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижается на 1,69%, до 32103,59 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,91%, до 11756,07 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — также на 1,91%, до 4010,78 пункта.

В среду инвесторы решили обратить внимание на квартальные отчеты о результатах компаний, в результате чего индексы начали падать.

Так, цены акций ритейлера Walmart снижаются на 5,5% после публикации данных о квартальных результатах. Крупнейшая в стране компания розничной торговли в феврале-апреле снизила чистую прибыль почти на 25%.

А чистая прибыль шестой компании в списке крупнейших ритейлеров страны — Target — снизилась вдвое в связи с ростом себестоимости продаж, а цена акций в среду обваливается на 24,34%.

Отчет Target — это "яркий пример того, с каким давлением на маржу прибыли сталкивается большинство компаний из-за высокой инфляции, и это усилило опасения по поводу того, что они застряли в условиях стагфляции", приводит агентство Франс Пресс слова аналитика Briefing.com Патрика О'Хэйра (Patrick O'Hare).