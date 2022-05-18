МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций к вечеру в среду чуть отошёл от дневных пиков и поднялся на 0,87% по итогам торгов, следует из данных Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 0,87%, до 2445,3 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,98%, до 1212,57 пункта. При этом в ходе торгов днем индекс Мосбиржи максимально поднимался на 2,7%, до 2490,17 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 18.57 мск снижается на 5 копеек, до 63,55 рубля, курс евро — на 36 копеек, до 66,70 рубля.