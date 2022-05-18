МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы завершили торги среды снижением, повлияли на биржи новости ряда компаний, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 опустился на 1,07%, до 7438,09 пункта, французский CAC 40 — на 1,2%, до 6352,94 пункта, немецкий DAX — на 1,26%, до 14007,76 пункта.

Трейдеры обратили внимание на корпоративные новости. Акции немецкого туроператора TUI AG упали в цене на 12,6% после того, как компания сообщила о новом размещении более 162 миллионов акций по 2,62 евро за акцию, суммарно на сумму около 425 миллиона евро. Так компания намерена погасить часть задолженности властям в счет оказанной поддержки в период ковидных запретов.

Кроме того, ранее в среду Siemens Energy AG сообщила о том, что намерена выкупить все акции Siemens Gamesa Renewable Energy SA с дальнейшим делистингом.

Рынки обратили внимание и на макростатистику. Годовая инфляция в 19 странах еврозоны, по окончательной оценке, по итогам апреля осталась на уровне марта в 7,4%. Предварительная оценка и прогноз предполагали ускорение инфляции до 7,5%. Но годовая инфляция в Великобритании по итогам апреля стала рекордной с марта 1982 года – 9% после 7% месяцем ранее.