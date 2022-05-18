ВАШИНГТОН, 18 мая — ПРАЙМ. Американский фондовый рынок резко просел на торгах в среду, когда квартальная отчетность крупнейших торговых сетей зримо продемонстрировала последствия рекордной инфляции. Рубль умеренно вырос к доллару и евро после паузы во вторник

Промышленный индекс Dow Jones (DJIA) упал на 3,57% до 31490,07 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 4,73% до 11418,15 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на рекордные с июня 2020 года 4,04% до 3923,68 пункта.

Акции Target, шестого крупнейшего ритейлера страны, подешевели на 24,93% после того, как компания объявила о двукратном снижении чистой прибыли в связи с ростом себестоимости продаж. Крупнейшая в США розничная торговая сеть Walmart отчиталась о падении чистой прибыли почти на четверть. Ее акции упали на 6,79%.

На настроениях инвесторов также отразились слова главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла о готовности к более агрессивной монетарной политике для противодействия инфляции, которая находится на рекордных за 40 лет уровнях.