МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 19 мая, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:50 JPY Япония — Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний -1,02 трлн йен -1,62 трлн йен (факт)
2:50 JPY Япония — Объём экспорта (г/г) (апрель) 14,7% 12,5% (факт)
2:50 JPY Япония — Сальдо торгового баланса (апрель) -0,414 трлн йен -0,839 трлн йен (факт)
4:30 AUD Австралия — Изменение уровня занятости (апрель) 17,9 тыс 4 тыс (факт)
4:30 AUD Австралия — Изменение полной занятости (апрель) 20,5 тыс 92,4 тыс (факт)
4:30 AUD Австралия — Уровень безработицы (апрель) 4% 3,9% (факт)
10:05 EUR Германия — Выступление представителя Бундесбанка Йоахима Вюрмелинга    
13:00 GBP Великобритания — Индекс промышленных заказов (CBI) (май) 14  
14:30 EUR Еврозона — Публикация протокола заседания ЕЦБ по монетарной политике    
15:30 USD США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице 203 тыс 200 тыс
15:30 USD США — Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (май) 17,6 16
15:30 USD США — Индекс занятости от ФРБ Филадельфии (май) 41,4  
15:30 CAD Канада — Индекс цен на новое жилье (м/м) (апрель) 1,2% 0,6%
15:30 CAD Канада — Индекс цен на сырье (RMPI) (м/м) (апрель) 11,8%  
15:30 EUR Еврозона — Выступление Вице-президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Луиса Де Гуиндоса    
17:00 USD США — Продажи на вторичном рынке жилья (м/м) (апрель) -2,7%  
17:00 USD США — Продажи на вторичном рынке жилья (апрель) 5,77 млн 5,65 млн
19:20 EUR Германия — Выступление представителя Бундесбанка Буркхарда Бальца    
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
16:00 RUB ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 13.05) 592,1 млрд долл (на 06.05)  
  RUB Банк Санкт-Петербург — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2022 и телеконференция менеджмента    
  RUB АФК Система — ВОСА (реестр закрыт 25.04.2022, в заочной форме, определение количественного состава СД ПАО)    
  RUB Нижнекамскнефтехим — СД (рекоменд. по фин. див-дам 2021) 0,73 (ао, ап) — див-д 2020 9,538 (1П2021, ао, ап) — див-д 2021