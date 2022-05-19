Российский рынок акций растет на старте торгового дня
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ НА СТАРТЕ ТОРГОВ В ЧЕТВЕРГ РАСТЕТ НА 0,24% — ДАННЫЕ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ
https://1prime.ru/Financial_market/20220519/836930449.html
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РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ НА СТАРТЕ ТОРГОВ В ЧЕТВЕРГ РАСТЕТ НА 0,24% — ДАННЫЕ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ
https://1prime.ru/Financial_market/20220519/836930449.html
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