МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы в четверг падают, в то время как инвесторы уходят от риска на сохранении глобальной неопределенности, свидетельствуют данные торгов. Эксперт объяснил, почему евро не закрепился ниже доллара

По состоянию на 14.16 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) опускается на 1,12%, до 31087 пунктов, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,25%, до 11783,5 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,27%, до 3875,25 пункта.

На мировых рынках вновь наблюдается распродажа. По итогам среды биржи США упали на 4%. Эту динамику переняли биржи АТР и Европы. Инвесторы опасаются, что высокая инфляция негативно скажется на доходах компаний. Так, ритейлинговые компании ранее отчитались о снижении чистой прибыли. Свои потери они связали с ростом себестоимости продаж.

"Мы находимся в очень неопределенном времени, поэтому мы ожидаем большей волатильности", — считает стратег State Street Global Advisors Десмонд Лоуренс (Desmond Lawrence), чье мнение приводит газета Wall Street Journal.

На этом фоне возросло внимание к действиям Федеральной резервной системы (ФРС) США, которая ранее заявила о готовности к более агрессивной монетарной политике. По данным CME Group, 93% аналитиков ожидают повышения ставки до 1,25-1,5% годовых на июньском заседании. Однако очень резкое ужесточение политики может спровоцировать рецессию экономики.

"Вместе с ужесточением монетарной политики мы получаем рецепт волатильности и беспокойства инвесторов", — отметила стратег по глобальным рынкам Клара Чеонг (Clara Cheong), чье мнение приводит газета.