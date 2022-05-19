Фьючерсы на индексы США падают на уходе инвесторов от риска из-за глобальной неопределенности
МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы в четверг падают, в то время как инвесторы уходят от риска на сохранении глобальной неопределенности, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.16 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) опускается на 1,12%, до 31087 пунктов, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,25%, до 11783,5 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,27%, до 3875,25 пункта.
На мировых рынках вновь наблюдается распродажа. По итогам среды биржи США упали на 4%. Эту динамику переняли биржи АТР и Европы. Инвесторы опасаются, что высокая инфляция негативно скажется на доходах компаний. Так, ритейлинговые компании ранее отчитались о снижении чистой прибыли. Свои потери они связали с ростом себестоимости продаж.
"Мы находимся в очень неопределенном времени, поэтому мы ожидаем большей волатильности", — считает стратег State Street Global Advisors Десмонд Лоуренс (Desmond Lawrence), чье мнение приводит газета Wall Street Journal.
На этом фоне возросло внимание к действиям Федеральной резервной системы (ФРС) США, которая ранее заявила о готовности к более агрессивной монетарной политике. По данным CME Group, 93% аналитиков ожидают повышения ставки до 1,25-1,5% годовых на июньском заседании. Однако очень резкое ужесточение политики может спровоцировать рецессию экономики.
"Вместе с ужесточением монетарной политики мы получаем рецепт волатильности и беспокойства инвесторов", — отметила стратег по глобальным рынкам Клара Чеонг (Clara Cheong), чье мнение приводит газета.
https://1prime.ru/Financial_market/20220519/836934560.html