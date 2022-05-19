МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций теряет порядка 0,7% в ходе большей части торгов четверга на фоне заметного спада внешних площадок, следует из данных Московской биржи и комментариев опрошенных экспертов.

К 15.06 мск индекс Мосбиржи демонстрирует снижение на 0,7%, до 2428,83 пункта, а долларовый индекс РТС за счёт укрепления рубля растёт на 1,83%, до 1234,74 пункта.

Курс доллара расчётами "завтра" падает сейчас на 1,49 рубля на московской бирже, до 61,94 рубля, курс евро — на 2,56 рубля, до 64,14 рубля.

Снижение основного рублевого бенчмарка отмечается при негативной динамике на внешних площадках: S&P 500 завершил торговую сессию 18 мая снижением на 4,04%, NASDAQ потерял 5,06%, отмечают аналитики компании "Фридом финанс".

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА

В лидерах падения котировок — акции "Лукойла" (-1,17%), ПИКа (-2,82%), "Газпром нефти" (-2,59%), "Роснефти" (-0,75%), "Яндекса (-2,3%), Polymetal (-1,82), расписки TCS Group (-5,39%). Акции "Сургутнефтегаза" подскочили на новостях о дивидендах

TCS Group продлил приостановку выплаты дивидендов до конца года на фоне сокращения чистой прибыли (конкретные цифры не раскрываются), поясняет Александр Дорожкин из УК "Ингосстрах-инвестиции".

Тем не менее, сегодняшнее падение неоднородно, отдельные бумаги демонстрируют рост стоимости, в фокусе находятся дивидендные истории, дополняет Дмитрий Александров из компании "Иволга капитал".

В лидерах — префы "Сургутнефтегаза" (+5%), НКНХ (+6,78%), "Башнефти" (+0,54%), акции "Интер РАО" (+1,64%), "Газпрома" (+0,31%).

"Совет директоров "Сургутнефтегаза" рекомендовал выплатить за 2021 год 4,73 рубля на привилегированные и 0,8 рубля на обыкновенные акции, провоцируя повышение привилегированных бумаг", — поясняет Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

"Мы позитивно смотрим на динамику рынка в ближайшее время, который показывает позитивную реальную доходность через выплаченные дивиденды", — прогнозирует Дорожкин. Эксперт объяснил, почему евро не закрепился ниже доллара

Он добавляет, что основное внимание инвесторов в настоящий момент сфокусировано на государственных нефтегазовых компаниях "Сургутнефтегаз", "Газпром нефть", "Татнефть" и "Газпром", которые до конца мая должны рекомендовать выплату дивидендов на своих собраниях акционеров.

Вероятнее всего, эта неделя закроется на позитивной волне для большей части акций, и динамика индексов говорит в пользу очень крепкого рынка, поэтому Евгений Маришин из компании "Вектор икс" рекомендует присмотреться к покупкам таких бумаг, как "Черкизово", "Детский мир" и Х5 Retail Group.