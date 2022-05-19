МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Рубль в четверг днем продолжает уверенно расти против доллара и евро в отсутствие смещения баланса на рынке в сторону спроса на инвалюту.

В итоге курс российской валюты легко обновляет максимумы за несколько лет против доллара и евро.

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.15 мск падал на 1,3 рубля, до 62,15 рубля, евро — на 2,28 рубля, до 64,42 рубля.

Ранее в четверг доллар и евро максимально падали до 61,71 рубля (минимум с января 2020 года) и до 61,11 рубля (минимум с апреля 2017 года).

РУБЛЬ ОПЯТЬ РАСТЕТ

На российском валютном рынке в четверг днем отмечается уверенное укрепление рубля к доллару и евро. Рубль восстановился благодаря платежному балансу РФ, поясняет главный экономист SberCIB Investment Research Антон Струченевский. Орешкин оценил адекватность текущего курса рубля

"Положительное сальдо счета текущих операций выросло с февраля за счет таких факторов, как сокращение импорта, резкий рост цен на сырье, обвал импорта услуг, снижение дивидендных и процентных выплат. Положительное сальдо счета текущих операций в апреле достигло 37,6 миллиарда долларов — рекордный месячный показатель за всю постсоветскую историю России", — отмечает он.

Игроки рынка обратили внимание на оценки степени рыночности курса рубля помощником президента России Максимом Орешкиным, опирающиеся на данные платежного баланса РФ. Искусственным курс был в прошлом году, в этом же году он абсолютно рыночный, без какого-то внешнего воздействия, полагает Орешкин.

Ценовой индекс Мосбиржи гособлигаций повышается в четверг на 0,3%, сигнализируя о спросе на рублевые активы.

В итоге, доллар снижается к рублю на 2,1%, евро — на 3,5%. Рублевая цена нефти составляет около 6,65 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

С учетом того, что цены на сырье остаются высокими, укрепление рубля может продолжиться, курс пойдет до 60 рублей и, возможно, ниже до конца второго квартала, полагает Струченевский из SberCIB Investment Research. Эксперт объяснил, почему евро не закрепился ниже доллара

"Однако поскольку импорт, скорее всего, начнет восстанавливаться в третьем квартале, а ЦБ может ослабить контроль за движением капитала, курс, вероятно, стабилизируется выше 70 рублей за доллар в четвертом квартале. Мы прогнозируем средний курс доллара в нынешнем году на уровне 73 рубля", — резюмирует он.

Текущие уровни рубля являются завышенными с точки зрения доходов госбюджета и экспортеров, считает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

"В частности, дефицит бюджета в апреле составил 262,3 миллиарда рублей, при том что в первом квартале был зафиксирован профицит в 1,3 триллиона. На этом фоне ЦБ и власти могут продолжить смягчать валютные ограничения. Самым эффективным шагом для предотвращения дальнейшего укрепления рубля может стать существенное уменьшение размера доли обязательной продажи экспортной выручки", — добавляет он.