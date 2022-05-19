МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. По данным торгов, цена золота перешла к росту в четверг вечером на ослаблении доллара. Стоимость золота снижается на росте доходности гособлигаций США

По состоянию на 18.05 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 27,13 доллара, или на 1,49% — до 1843,19 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дорожает на 1,55% — до 21,885 доллара за унцию.

С утра в четверг цена на золото снижалась на 3,95 доллара, или на 0,21%, под давлением увеличения доходности гособлигаций США.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) уменьшается на 0,9%, до 102,87 пункта. Ослабление доллара традиционно поддерживает спрос на золото, делая его доступнее для держателей других валют.

Так, доллар начал дешеветь к другим мировым валютам после выхода ряда статданных. Так, число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю по 14 мая увеличилось на 21 тысячу с пересмотренного показателя предыдущей недели и составило 218 тысяч при прогнозе в 200 тысяч. А число сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке США в апреле снизилось на 2,4% к марту – до 5,61 миллиона (прогноз составлял 5,65 миллиона), сообщила Национальная ассоциация риелторов (National Association of Realtors, NAR).