МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. По данным торгов, цена золота перешла к росту в четверг вечером на ослаблении доллара.

Работа Екатеринбургского завода по обработке цветных металлов

Стоимость золота снижается на росте доходности гособлигаций США

По состоянию на 18.05 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 27,13 доллара, или на 1,49% — до 1843,19 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дорожает на 1,55% — до 21,885 доллара за унцию.

С утра в четверг цена на золото снижалась на 3,95 доллара, или на 0,21%, под давлением увеличения доходности гособлигаций США.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) уменьшается на 0,9%, до 102,87 пункта. Ослабление доллара традиционно поддерживает спрос на золото, делая его доступнее для держателей других валют.

Так, доллар начал дешеветь к другим мировым валютам после выхода ряда статданных. Так, число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю по 14 мая увеличилось на 21 тысячу с пересмотренного показателя предыдущей недели и составило 218 тысяч при прогнозе в 200 тысяч. А число сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке США в апреле снизилось на 2,4% к марту – до 5,61 миллиона (прогноз составлял 5,65 миллиона), сообщила Национальная ассоциация риелторов (National Association of Realtors, NAR).