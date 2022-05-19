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2022
https://1prime.ru/Financial_market/20220519/836937851.html
Курс доллара снизился по итогам торгов
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Рубль вырос в четверг к доллару — до уровня 61,91 рубля, евро упал до 64,4 рубля на фоне ощутимого роста объема торгов европейкой валютой, следует из данных Московской биржи. Курс... ПРАЙМ, 19.05.2022
валюта, рынки, новости, курс рубля, доллар, евро
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Рубль вырос в четверг к доллару — до уровня 61,91 рубля, евро упал до 64,4 рубля на фоне ощутимого роста объема торгов европейкой валютой, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) упал на 1,54 рубля, до 61,91 рубля, евро — на 2,3 рубля, до 64,4 рубля.
Объем торгов европейской валютой расчетами "завтра" составил — 1,7 миллиарда евро против нескольких сот миллионов в предыдущие дни.