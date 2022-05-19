МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Рубль вырос в четверг к доллару — до уровня 61,91 рубля, евро упал до 64,4 рубля на фоне ощутимого роста объема торгов европейкой валютой, следует из данных Московской биржи. Курс рубля обновляет многолетние максимумы

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) упал на 1,54 рубля, до 61,91 рубля, евро — на 2,3 рубля, до 64,4 рубля.

Объем торгов европейской валютой расчетами "завтра" составил — 1,7 миллиарда евро против нескольких сот миллионов в предыдущие дни.