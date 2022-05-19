МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы завершили торги четверга снижением на 1-2% в русле глобальных распродаж на фондовых рынках и ухода трейдеров от риска, свидетельствуют данные торгов. Курс доллара снизился по итогам торгов

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 опустился на 1,82% — до 7302,74 пункта, французский CAC 40 — на 1,26%, до 6272,71 пункта, немецкий DAX — на 0,9%, до 13882,3 пункта.

Трейдеров по-прежнему беспокоят неопределенные перспективы мировой экономики в условиях высокой инфляции, которая может негативно повлиять на доходы компаний.

В результате инвесторы не склонны рисковать. Биржи Азии в основном опустились в четверг, США — также преимущественно снижаются, а традиционно надежные швейцарский фунт и золото дорожают.

"На финансовых рынках поднялась "красная стена беспокойства" — инвесторы еще сильнее опасаются того, что экономики скатятся в рецессию", — приводит агентство Франс Пресс мнение старшего менеджера по инвестициям и рынкам Hargreaves Lansdown Сусанны Стритер (Susannah Streeter).