МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в основном продолжают падать — инвесторы предпочитают уходить от риска в свете глобальной неопределенности, однако фьючерсы Уолл-стрит все же несколько скорректировались, замедлив снижение, которое в ходе четверга превышало 1%, свидетельствуют данные торгов. Основные фондовые индексы Европы снизились на общей волатильности

По состоянию на 19.38 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижается на 0,78%, до 31242,88 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ растет на 0,4%, до 11465 пунктов, индекс широкого рынка S&P 500 снижается на 0,34%, до 3910,37 пункта. При этом индекс NASDAQ в ходе торгов дня опускался в район 11313 пунктов.

В четверг американские индексы в основном снижаются, так как инвесторы опасаются за доходы компаний, на которые может повлиять высокий уровень инфляции. Так, в среду несколько ритейлинговых компаний уже отчитались о снижении чистой прибыли.

Кроме того, обострились волнения о повышении ставки Федрезервом США. По данным CME Group, 93% аналитиков ожидают повышения ставки до 1,25-1,5% годовых на июньском заседании. Трейдеры опасаются резкого рецессии экономики страны на фоне возможного предстоящего импульсивного ужесточения монетарной политики.