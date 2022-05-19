МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг вечером растут на фоне публикации данных о неожиданном снижении ее запасов в США, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи США замедлили снижение на завершении торгов

По состоянию на 20.00 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 1,1%, до 110,31 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI — на 0,82%, до 107,91 доллара.

В четверг рост нефтяных котировок поддерживают данные минэнерго США о снижении коммерческих запасов нефти за неделю по 13 мая на 3,4 миллиона баррелей, до 420,8 миллиона баррелей, хотя прогнозировался рост на 1,4 миллиона.

Кроме того, на нефтяные цены позитивно влияет ослабление доллара. Так, индекс доллара (курс к корзине шести валют торговых партнеров США) снижается на 0,97%, до 102,8 пункта. Более дешевый доллар делает сырьевые товары, в том числе нефть, более доступными при их покупке в другой валюте.