МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций в четверг снизился по индексу Мосбиржи, но вырос по РТС на фоне ощутимого ослабления доллара против рубля, свидетельствуют данные биржи. Российский рынок акций снижается на внешнем негативе

Противоречивый внешний фон не давал четких ориентиров для динамики котировок российских акций.

Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию торговой сессии опустился на 0,36%, до 2436,57 пункта, а долларовый индекс РТС вырос на 2,73%, до 1245,71 пункта.

Разная динамика основных индексов объясняется падением доллара на 1,87 рубля — до 61,58 рубля.

РЫНОК БЕЗ ИДЕЙ

Российский рынок акций в четверг не демонстрировал единой динамики. На фоне нового витка укрепления рубля рублевый индекс остается в рамках краткосрочного диапазона (2370-2505 пунктов), а долларовый РТС продолжает обновлять максимумы с конца февраля, отмечает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".

В санкциях, похоже, наступил перерыв, что заставляет инвесторов уделять большее внимание внешнему фону, который сохраняется высоко тревожным, добавляет она.

Ценовой индекс Мосбиржи гособлигаций поднялся в четверг на 0,3%, сигнализируя о спросе на рублевые активы.

При этом рынок нефти после снижения перешел к росту и вечером прибавлял 1,2% до 110,5 доллара за баррель сорта Brent. Игроки рынка оценивают заявления крупнейшего импортера нефти — Китая по коронавирусным ограничениям на фоне новых вспышек заражений.

Впрочем, опубликованные в четверг данные о числе первичных заявок на получение пособий по безработице в США за неделю оказались ощутимо выше прогноза, что является доводом в пользу более осторожной позиции ФРС в отношении нормализации/ужесточения ДКП, отмечают эксперты.

В лидерах роста цены оказались префы "Сургутнефтегаза" (+5,1% до 34,99), отыгравшие рекомендации совета директоров выплатить дивиденды по ним за прошлый год в размере 4,73 рубля.

Также выросли расписки Qiwi (+10,4%), акции ИСКЧ (+5,2%), "Совкомфлота" (+4,1%). Упали бумаги TCS (-6,9%), ПИКа (-4,5%), VK (-3,6%).

ПРОГНОЗЫ

Коррекционного роста российского рынка в последний рабочий день недели исключать нельзя, но даже если долларовый РТС преодолеет сопротивление 1255 пунктов, произойдет это, вероятно, во многом благодаря силе рубля, оценивает Кожухова.

В пятницу российский рынок может вернуться к штурму отметки 2500 пунктов по индексу Мосбиржи, оценивает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

"Сдерживать покупки могут фактор пятницы и сильный рубль. В конце недели Народный Банк Китая примет решение по базовой кредитной ставке. По нашим оценкам, 20 мая индекс Мосбиржи будет формироваться в пределах 2375-2505 пунктов", — добавляет он.