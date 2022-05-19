МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Рубль в четверг продолжил уверенно расти к доллару и евро, обновив максимумы за несколько лет, при этом объемы торгов европейской валютой резко подскочили. Курс доллара снизился по итогам торгов

Отсутствие существенных послаблений в валютных ограничениях пока не дает инвалютам шанса на укрепление.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) упал на 1,54 рубля — до 61,91 рубля, евро — на 2,3 рубля, до 64,4 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Объем торгов европейской валютой расчетами "завтра" составил 1,7 миллиарда евро против нескольких сот миллионов в предыдущие дни, что может свидетельствовать об уплате за российский газ некоторыми европейскими потребителями по новой схеме – с участием Газпромбанка.

РУБЛЬ ОПЯТЬ РАСТЕТ

На российском валютном рынке в четверг вновь преобладало уверенное укрепление рубля к доллару и евро благодаря большому профициту платежного баланса РФ.

Игроки рынка также обратили внимание на заявления помощника президента России Максима Орешкина. По его оценке, также основанной на данных платежного баланса РФ, искусственным курс рубля был в прошлом году, в этом же году он абсолютно рыночный, без какого-то внешнего воздействия.

Решение Банка России смягчить временный порядок операций с наличной валютой существенно не повлияло на курсовую динамику. Кредитные организации с 20 мая смогут без ограничений продавать россиянам любую наличную иностранную валюту, за исключением долларов и евро, что, видимо, сильно не изменит текущую ситуацию с операциями с наличностью.

Ценовой индекс Мосбиржи гособлигаций вырос в четверг на 0,3%, сигнализируя о спросе на рублевые активы.

При этом рынок нефти после снижения перешел к росту и вечером прибавлял 1,2% — до 110,5 доллара за баррель сорта Brent, что также оказало поддержку рублю. Игроки рынка оценивают заявления крупнейшего импортера нефти — Китая по коронавирусным ограничениям на фоне новых вспышек заражений.

В итоге доллар упал к рублю на 2,4%, евро — на 3,4%. Рублевая цена нефти составила около 6,85 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Норматив продажи экспортерами 80% валютной выручки, подготовка компаний к налоговым выплатам, а также сообщения о том, что уже многие европейские компании открыли рублевые счета в Газпромбанке для оплаты поставок российского газа придали сил рублю, отмечает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

"По нашим оценкам, в пятницу курс доллара может формироваться в пределах 60-66 рубля", — добавил он.

Курс валютного рынка продолжает складываться на основе высоких доходов от экспорта и низкого спроса на валюту со стороны импортеров, которые пока не могут перенастроить каналы поставок, комментирует Наталия Орлова из Альфа-банка.

"На 25 мая приходятся значительные налоговые платежи, и скорее всего, до конца месяца курс останется в интервале 60-65 рублей за доллар", — предполагает она.