МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу растут на 1-2% после того, как Народный банк Китая (Центробанк) вновь сохранил основную ставку по кредитам для первоклассных заемщиков (LPR, loan prime rate) на уровне 3,7%, свидетельствуют данные торгов. Годовая инфляция в Японии в апреле показала рекорд с 2014 года

По состоянию на 7.48 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 1,11% — до 3131,4 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,12%, до 1974,54 пункта, гонконгский Hang Seng Index увеличивался на 1,99% — до 20521 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 рос на 1,04% — до 7137,6 пункта, южнокорейский KOSPI — на 1,84%, до 2639,03 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,21%, до 26722,5 пункта.

На азиатских фондовых рынках наблюдается заметный рост индексов после того, как Центробанк Китая в пятницу вновь оставил неизменной основную ставку LPR на уровне 3,7%.

Также ранее были обнародованы данные по инфляции в Японии, которая в годовом выражении в апреле ускорилась до 2,5% с 1,2% месяцем ранее. Показатель стал рекордным с 2014 года. Однако, по словам аналитика Capital Economics Марселя Тилианта (Marcel Thieliant), которые приводит агентство Ассошиэйтед Пресс, Банк Японии вряд ли изменит свою политику низких процентных ставок, учитывая слабость экономики, которая сократилась в последнем квартале.

"ВВП еще не превысил уровень, предшествовавший коронавирусу, а рост заработной платы по-прежнему сдержанный, это не убедит Банк (Японии) в необходимости ужесточения денежно-кредитной политики", — добавил эксперт.