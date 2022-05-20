МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 20 мая, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:30 JPY Япония — Общенациональный базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (апрель) 0,8% 2,1% (факт)
4:15 CNY Китай — Решение НБС /Национального бюро статистики Китая/ по базовой кредитной ставке 3,7% 3,7% (факт)
9:00 GBP Великобритания — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (апрель) -0,9% 1,4% (факт)
9:00 GBP Великобритания — Базовый индекс розничных продаж (г/г) (апрель) -0,2% -6,1% (факт)
9:00 GBP Великобритания — Объём розничных продаж (м/м) (апрель) -1,2% 1,4% (факт)
9:00 GBP Великобритания — Объём розничных продаж (г/г) (апрель) 1,3% -4,9% (факт)
9:00 EUR Германия — Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (апрель) 4,9% 2,8% (факт)
9:30 EUR Еврозона — Выступление члена Наблюдательного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Эдуардо Фернандеза-Болло    
10:30 GBP Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Хью Пилла    
13:00 GBP Великобритания — Индекс промышленных заказов (CBI) 14  
14:45 EUR Германия — Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля    
15:00 EUR Еврозона — Выступление члена Исполнительного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/, главного экономиста Филиппа Лейна    
15:30 CAD Канада — Объём оптовых продаж (м/м) (март) -0,4% 0,9%
20:00 USD США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/ 563  
20:00 USD США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes 714  
22:30 GBP США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/ -79,6 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC 310,8 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC 193,3 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC 13,5 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC 121,8 тыс  
22:30 AUD США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC -41,7 тыс  
22:30 JPY США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC -110,5 тыс  
22:30 RUB США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю -15,8 тыс  
22:30 EUR США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC 16,5 тыс  
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Северсталь — ГОСА (реестр закрыт 25.04.2022) 27,35 (1кв2020) + 15,44 (2кв2020) + 37,34 (3кв2020) + 36,27 (фин) — див-д 2020 46,77 (1кв2021) + 84,45 (1П2021) + 85,93 (3кв2021) + 0 (фин) — див-д 2021, 0 (1кв2022) — див-д 2022
  RUB Газпром — СД (кандидат в СД для выборов на ГОСА)    
  RUB Россети Центр — СД (вопросы подготовки ГОСА, рекоменд. по див-дам 2021) 0,0335009 — див-д 2020  
  RUB Казаньоргсинтеза. — СД (рекоменд. по фин. див-дам 2021) 3,36 (ао), 0,25 (ап) — див-д 2020 5,745 (ао), 0,25 (ап) (1П2021) — див-д 2021