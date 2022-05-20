События в сфере макроэкономики и бизнеса 20 апреля
МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 20 мая, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:30
|JPY
|Япония — Общенациональный базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (апрель)
|0,8%
|2,1% (факт)
|4:15
|CNY
|Китай — Решение НБС /Национального бюро статистики Китая/ по базовой кредитной ставке
|3,7%
|3,7% (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (апрель)
|-0,9%
|1,4% (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Базовый индекс розничных продаж (г/г) (апрель)
|-0,2%
|-6,1% (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Объём розничных продаж (м/м) (апрель)
|-1,2%
|1,4% (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Объём розничных продаж (г/г) (апрель)
|1,3%
|-4,9% (факт)
|9:00
|EUR
|Германия — Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (апрель)
|4,9%
|2,8% (факт)
|9:30
|EUR
|Еврозона — Выступление члена Наблюдательного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Эдуардо Фернандеза-Болло
|10:30
|GBP
|Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Хью Пилла
|13:00
|GBP
|Великобритания — Индекс промышленных заказов (CBI)
|14
|14:45
|EUR
|Германия — Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля
|15:00
|EUR
|Еврозона — Выступление члена Исполнительного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/, главного экономиста Филиппа Лейна
|15:30
|CAD
|Канада — Объём оптовых продаж (м/м) (март)
|-0,4%
|0,9%
|20:00
|USD
|США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/
|563
|20:00
|USD
|США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes
|714
|22:30
|GBP
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/
|-79,6 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
|310,8 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC
|193,3 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
|13,5 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
|121,8 тыс
|22:30
|AUD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC
|-41,7 тыс
|22:30
|JPY
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC
|-110,5 тыс
|22:30
|RUB
|США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю
|-15,8 тыс
|22:30
|EUR
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC
|16,5 тыс
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|Северсталь — ГОСА (реестр закрыт 25.04.2022)
|27,35 (1кв2020) + 15,44 (2кв2020) + 37,34 (3кв2020) + 36,27 (фин) — див-д 2020
|46,77 (1кв2021) + 84,45 (1П2021) + 85,93 (3кв2021) + 0 (фин) — див-д 2021, 0 (1кв2022) — див-д 2022
|RUB
|Газпром — СД (кандидат в СД для выборов на ГОСА)
|RUB
|Россети Центр — СД (вопросы подготовки ГОСА, рекоменд. по див-дам 2021)
|0,0335009 — див-д 2020
|RUB
|Казаньоргсинтеза. — СД (рекоменд. по фин. див-дам 2021)
|3,36 (ао), 0,25 (ап) — див-д 2020
|5,745 (ао), 0,25 (ап) (1П2021) — див-д 2021
https://1prime.ru/Financial_market/20220520/836940893.html